تسجيل 14 وفاة و 636 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة (636) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,185) حالة.

-سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9342) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.16%)، مقارنة مع (3.56%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (20,126) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,081,102) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (601) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,290) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,553) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، فيما غادرت (66) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (609) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 280 في محافظة العاصمة عمّان.

- 121 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.

- 91 في محافظة الزرقاء.

- 31 في محافظة البلقاء.

- 29 في محافظة المفرق.

- 23 في محافظة معان، منها 3 في البترا.

- 15 في محافظة عجلون.

- 14 في محافظة مأدبا.

- 13 في محافظة جرش.

- 10 في محافظة الكرك.

- 6 في محافظة العقبة.

- 3 في محافظة الطفيلة.