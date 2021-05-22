بعد وفاة سمير غانم..تعليق رسمي على الفطر الأسود وسلالة الهند

تصاعد الحديث عن "الفطر الأسود" بعد أنباء عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم به نتيجة انهيار حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، قد أكد في تصريحات صحفية على هامش جنازة وعزاء شقيقة، أن الراحل أصيب بالمرض في عينه قبل وفاته مباشرة، ليكون واحدًا من الأسباب التي أدت لوفاته قائلًا "هو من أسوء الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، لـ"دوت الخليج"، إن السلطات الصحية في مصر لم ترصد على الإطلاق ظهور "السلالة الهندية" لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الآن.

وأكد "عبدالفتاح" أن تلك الأنباء المتداولة عن إصابة أشخاص بـ"الفطر الأسود" نتيجة الإصابة بالسلالة الهندية "غير دقيقة على الإطلاق".

ويقول الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ "الفطر الأسود يصيب الحالات التي تعاني من نقص المناعة والسكر غير المنضبط، وأن ظهور العديد من الحالات المصابة به مؤخرًا يأتي بسبب دخول عدد كبير من المصابين للعناية المركزة وزيادة الأكسجين الرطب".

وتابع عقبة في حديثه مع "دوت الخليج": "الفطر الأسود يسبب إصابات بالغة ينتج عنها تلف في الأنسجة ويحتاج لتدخلات جراحية وعلاج مضاد للفطريات. وارتفاع الإصابة به في الهند يأتي لأن الهنود يعانون من الإصابة بالسكر غير المنضبط بكثافة".

وظهرت العديد من الإصابات بالفطر الأسود في الهند خلال الأسابيع الأخيرة عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتعلن الهند أنه "أصبح وباءً مع زيادة العدوى بين مرضى كورونا في البلاد".

وعن مدى تواجد السلالة الهندية في مصر بعد الحديث عن الإصابات بالفطر الأسود، أوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: "العلاقة لابد أن تكون بين شدة المرض فقط، فكلما كان المريض يعاني بزيادة من نقص المناعة ويحتاج للرعاية فترة أطول، يكون للفطر فرصة للنمو لأنه يأتي للأنسجة التالفة مع استخدام الأدوية المثبطة للمناعة".

وأردف عقبة: "يتم تشخيص الإصابة بالفطر الأسود خلال الفترات الماضية في المستشفيات المصرية من قبل التعرف على السلالة الهندية حيث انتشر الفطر هناك بعد ارتفاع الإصابات بهذا الشكل الصعب، والعلاج العشوائي باستخدام الكورتيزون".

وتوفي الفنان سمير غانم قبل يومين تقريبًا عن عمر يناهز الـ84 عاما بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بفشل كلوي. ونفى الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم ابنة الراحل ما قيل عن وفاة سمير غانم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرداد إن السبب الحقيقي للوفاة هو تدهور وظائف الكلى التي تدمرت تماما بحكم حالتها السيئة المسبقة ومعاناة الفقيد من مشكلات مزمنة بها.

لا داعي للقلق

في الوقت نفسه، يقول الدكتور حسن الصالح، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ "الربط بين نشاط السلالة الهندية في مصر بسبب إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود غير سليم، لأنه يصيب العديد من المواطنين الذين يعانون من أزمات مناعية".

وأوضح الصالح في حديثه مع "دوت الخليج" أنه "لا يوجد ربط في البداية بين المصابين بكورونا في مصر والإصابة بالفطر الأسود، ولا داعي للقلق، فمصر تتعامل مع الإصابات بشكل احترافي، وفي حال الإصابة به فهناك تعامل طبي مختص يلجأ له المتخصصون".

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن "الحل الأمثل للتعامل مع الفطر الأسود هو اكتشافه المبكر لأنه يعتبر من الفطريات الضارة والقاتلة، ويتم كشط الأنسجة الميتة وإزالتها قبيل التأثير على خلايا المخ وإتلافها".

وتابع الصالح: "الأزمة الكبرى في حال إصابة الفطر للأشخاص ضعاف المناعة، أو المصابين بالسكري أو مرضى السرطان. لابد على هؤلاء الحرص الفترة المقبلة بشكل كبير والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

مرض فطري وليس فيروسي

ويقول الدكتور مصطفى صلاح الدين، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن "علميًا لا يوجد ما يسمى سلالة الهند المتحورة التي تقوم بعمل الفطر الأسود فكل ما يحدث مضاعفات نتيجة تدهور المناعة. لأنه مرض فطري وليس فيروسي ولا علاقة له بفيروس كورونا".

وأضاف صلاح الدين في حديثه مع "دوت الخليج": "الفطر الأسود عدوى فطرية تسببها مجموعة من الفطريات التي تصيب الأنسجة المخاطية والجيوب الأنفية وتصل إلى المخ، تلك المستعمرات الفطرية تكون على شكل لون أسود، ولذلك سمي بهذا الاسم".

وأكد رئيس معهد بحوث أمراض العيون: "من الممكن أن تبدأ العدوى بالعين أو الجيوب الأنفية وصولًا للمخ والرئة، وهذا المرض نادر للغاية، وأي تهويل فهو حديث بدون داعي، لأن الإصابة بالعدوى الفطرية أمر نادر حدوثه للغاية، لأن الجهاز المناعي قادر بشكل كبير على الحماية من العدوى الفطرية".

المحتمل إصابتهم بالعدوى الفطرية

وعن الفئات التي من الممكن إصابتها بالعدوى الفطرية، أردف أستاذ طب وجراحة العيون في حديثه مع "دوت الخليج": "مرضى الإيدز ومرضى السرطان الذين يستخدمون علاجات مثبطة للجهاز المناعي، ومن قاموا بعمليات خاصة بزراعة الأعضاء ويستخدمون مثبطات المناعة لمنع طرد العضو الجديد".

وأوضح صلاح الدين أنّ: "الإفراط في استخدام الكورتيزون نتيجة استخدامه في عدوى فيروس كورونا خاصة ولو كان مريض سكري غير متحكم في المرض من بين الحالات التي من الممكن أن يصاب فيها المريض بالعدوى الفطرية".