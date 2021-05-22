إحباط عملية تهريب 4 أطنان من الحشيش من لبنان إلى مصر

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، السبت، إن البلاد أحبطت مخططا لتهريب 4 أطنان من الحشيش، من صيدا إلى ميناء الإسكندرية المصري.
ودعا زعماء لبنان إلى مسعى جديد لمكافحة تهريب المخدرات، بعد أن حظرت السعودية استيراد الخضروات والفواكه من لبنان في أبريل، بسبب التهريب، مما أغلق سوقا كبيرة أمام المزارعين اللبنانيين.
وجاء في بيان الرئاسة أن "لبنان حريص على مكافحة التهريب على أنواعه، ومنع كل ما يسيء إلى سمعته وعلاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".
وأعلنت السعودية الحظر بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة من الكبتاغون، وهو نوع من أنواع مخدر الأمفيتامين، مخبأة في شحنات رمان.
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