الأمم المتحدة: الحرب فى غزة أثرت على وصول المياه النظيفة لسكان القطاع

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أكدت الأمم المتحدة أن الحرب فى غزة أثرت على وصول المياه النظيفة لسكان القطاع.

وأشارت القناة إلى تضرر شبكات الصرف الصحى، وإمدادات المياه تحت الأرض، بشكل كبير، نتيجة الاستهداف المباشر، ولم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرضت 3 مساجد للهدم الكلى، بفعل الاستهداف المباشر، و40 مسجدا وكنيسة واحدة تعرضت لدمار بشكل بليغ.

وقصف جيش الاحتلال أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلى، وألحق أضرارا بأكثر من 60 مرفقا سياحيا، كما تضرر 31 محوّلا للكهرباء فى غزة، بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلى، وتعرضت 9 خطوط رئيسية للقطع.

كما كشفت الإحصائيات الحكومية الفلسطينية أيضا، تضرر 454 سيارة ووسيلة نقل بشكل كامل، أو بأضرار بليغة.