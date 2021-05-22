رئيس البرلمان البوركينى يشيد بالوساطة المصرية فى التهدئة بقطاع غزة

وتناول اللقاء مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن، كما قام السفير المصرى بتسليم رسالة تهنئة موجهة من الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب المصرى، إلى رئيس البرلمان البوركينى.
تناول اللقاء كذلك عددا من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات فى قطاع غزة والأراضى المحتلة، حيث أشاد ساكاندى بالدور المصرى الذى لا غنى عنه وجهود الوساطة المصرية الفعّالة، وذلك بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بملف سد النهضة.
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