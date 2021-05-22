جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن الشرطة الألمانية اعترضت مظاهرة غير مرخصة فى برلين، خلال توجه المشاركون فيها إلى حى المؤسسات الحكومية، وعندما رفض المتظاهرون التفرق بدأت الاعتقالات.





وفى وقت سابق من اليوم السبت، حظرت الشرطة والمحكمة عدة فعاليات احتجاجية فى وسط المدينة، ومن بينها مسيرة عند بوابة براندنبورج لمعارضى الإجراءات والقيود المفروضة على خلفية وباء كورونا "كوفيد 19"، والتى كان من المقرر أن يشارك فيها 16 ألف شخص. وقامت الشرطة، بتطويق الحى الحكومى، بالقرب من بوابة براندنبورج، ونصبت السياج هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة تعتقل مشاركين فى مظاهرة غير مرخصة فى برلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.