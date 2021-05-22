ملكة بريطانيا تتفقد حاملة طائرات جديدة في طريقها للفلبين

تفقدت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، حاملة الطائرات البريطانية الجديدة المسماة باسمها قبل أن تبحر السفينة في مياه بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى الفلبين في أولى رحلاتها التشغيلية.

حاملة الطائرات البريطانية الجديدة، التي تحمل اسم (إتش.إم.إس كوين إليزابيث) تفقدتها الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قبل أن تقود السفينة المسماة باسمها قافلة من سفن البحرية الملكية إلى المياه الآسيوية في أولى رحلاتها التشغيلية.

وصعدت الملكة البالغة من العمر 95 عاما على متن حاملة الطائرات في بورتسموث بعد سبع سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب الذي تُوفي الشهر الماضي.

وستحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، ثماني مقاتلات بريطانية من طراز إف-35بي وعشر طائرات إف-35 أمريكية بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

وستقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم في رحلتها التي تستمر على مدى 28 أسبوعا، وستنضم إلى المجموعة مدمرة أمريكية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفلبين.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن هذا الانتشار سيساعد في إبراز القوة الناعمة البريطانية مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون.