مصرع 3 أشخاص في زلزال يضرب جنوب غربي الصين

ضرب زلزال قوي وضحل جنوب غربي الصين، بالقرب من الحدود مع ميانمار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينما أدى زلزال آخر أكثر حدة في وقت مبكر من صباح السبت إلى انهيار جسر وتسبب في أضرار أخرى في وسط البلاد.

وضرب الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة محافظة يوننان في وقت متأخر الجمعة. ووقع الزلزال الثاني بقوة 7.3 درجة بعد ساعات في الجزء الجنوبي من محافظة تشينغهاي، على بعد نحو ألف كيلومتر إلى الجنوب، وفقا للقياسات الصينية.

وقال جوناثان تيتل، عالم الجيوفيزياء التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الزلزالين غير مرتبطين ببعضهما البعض.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أن زلزال تشينغهاي أعقبه 453 هزة ارتدادية طوال الصباح حتى منتصف النهار.

وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل. في حين لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن في تشينغهاي، دمرت الزلازل الطرق والجسور،

وانهار أحدها بالكامل. ذكر مكتب رصد الزلازل في يوننان حجم الزلزال الذي وقع ليل الجمعة.

وقال، إنه وقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت سطح الأرض شمال غرب مدينة دالي. غالبًا ما تسبب الزلازل الضحلة مزيدًا من الضرر، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان.