انت الان تتابع تفاصيل خبر الفطر الأسود.. المرض الذي يهدد حياة مرضى كورونا في الهند والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصيب الآلاف من مرضى “كوفيد -19” في الهند بعدوى فطرية ضارة ومميتة، مما يزيد العبء الصحي لموجة جديدة من الأوبئة في البلاد التي تشهد موجة جديدة من الوباء .

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الفطريات السوداء ناتجة عن العفن والمواد العضوية المتعفنة في التربة (مثل الأوراق المتعفنة).

ويصاب الناس بالفطريات عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الجراثيم)، وهناك عدة أنواع من الخلايا الفطرية، ويمكن أن تنتشر هذه الخلايا الفطرية في المستشفيات والمنازل عن طريق المرطبات أو أسطوانات الأكسجين التي يوجد بداخلها مياه قذرة.

ما مدى خطورة الفطر الأسود؟

لأن العدوى عدوانية، يجب اكتشافها في أقرب وقت ممكن، ويجب كشط وإزالة أنسجة الميتة.

يضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المريض وعينيه أو حتى ذقنه لمنع الفطريات من الوصول إلى الدماغ.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، وبلغ متوسط نسبة الوفيات 54٪، وبمجرد الإصابة، من المحتمل أن يموت المريض في غضون أيام قليلة.

لكن هذا المرض ليس معديا. عادة ما تتعامل الهند مع عشرات الحالات كل عام.

وقالت الناشط الصحية “أموليا نيدي” إن الحكومة فشلت في وقت سابق في إعداد وتخزين الإمدادات الكافية من أدوية فيروس كورونا مثل “ريم ريسفير” و “البلازما” وهي الآن تكرر نفس الخطأ مع الفطر الأسود.

وأضافت “أموليا نيدي” كان يجب على الحكومة أن تتصرف بشكل إيجابي عندما تم إخطارها بأول حالات “الفطر الأسود” ولا يجب على الناس طلب الأدوية الأساسية من أجل إنقاذ حياة مرضاهم.