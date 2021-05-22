فيديو لشخص حاول الصعود إلى منبر الحرم يصنع الحدث في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - فيديو لشخص حاول الصعود لمنبر الحرم المكي والاعتداء على الإمام يصنع الحدث في السعودية وينتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

قالت وسائل إعلام سعودية أنها قد ألقت القبض على شخص حاول الصعود إلى منبر الحرم أثناء خطبة الجمعة ليوم 21 مايو 2021 .

وانتشر فيديو الشخص الذي حاول الصعود لمنبر الحرم المكي الشريف على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي و يظهر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر “محاولة الهجوم على خطيب المسجد بشكل واضح” .

ويظهر في الفيديو شخص يرتدي ملابس الإحرام و هو يتجه بسرعة محاولا الصعود للمنبر في وقت كان الإمام يلقي خطبة الجمعة.

ويوضح الفيديو الذي تم تصويره عن قرب، لحظة مواجهة رجال الأمن الشخص الذي حاول الصعود على منبر الإمام .

اعتقال الشخص الذي حاول الصعود إلى منبر الحرم أثناء خطبة الجمعة

نجح فريق رجال الأمن المكلف بحماية الحرم المكي الذي كان قريب من المنبر وتم دفع الشخص المعتدي بالقوة قبل أن يصل إلى باب المنبر، ليتمكنوا في الأخير من السيطرة على الوضع والقبض عليه بمساعدة باقي زملائهم .

وكانت شرطة مكة قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف شخص حاول الصعود إلى منصة المسجد الحرام أثناء خطبة الجمعة، وأن كل الإجراءات القانونية قد اكتملت بحقه .

فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى بخصوص الحادث ودوافع الهجوم وأسبابه .