إشكال بين مواكب سورية وشبّان لبنانيين اعترضوا على رفع صور بشار الأسد- (فيديو)

دوت الخليج : انطلقت صباح اليوم الخميس عملية التصويت للانتخابات الرئاسية بالسفارة السورية في لبنان، واتخذ الجيش اللبناني تدابير وإجراءات أمنية لتنظيم مرور المواكب التي تقلّ النازحين السوريين من دون التسبّب بفوضى وزحمة سير على الطريق الدولية في اليرزة.

وقد سُجّل إشكال كبير في منطقة نهر الكلب بين شبّان لبنانيين بينهم مناصرون للقوات اللبنانية، وعدد من الباصات والسيارات التي تحمل الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد خلال توجّهها من منطقة الشمال إلى اليرزة.

وقد حطّم الشبان عدداً من نوافذ السيارات والباصات ونزعوا صور الأسد ورموها على الأرض. وتدخّل الجيش اللبناني لضبط الوضع وفرض الأمن.