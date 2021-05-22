صور.. وصول القوات المصرية المشاركة في مناورات "حماة النيل"

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان، للمشاركة في التدريب العسكري المشترك "حماة النيل".

وتشارك في مناورات حماة النيل عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى إستمراراً لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ونسور النيل -2) ، بحسب صفحة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك.

من جانبه رحب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية اللواء ركن مالك الطيب بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.