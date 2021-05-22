قبرص تعلن حالة الطوارئ بسبب المهاجرين عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية القبرصى نيكوس نوريس، إن "قبرص شهدت الأسبوع الجارى موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحرا من ميناء طرطوس السورى"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "نظرا لهذا الوضع والاكتظاظ فى مراكز الاستقبال، أجبرت الحكومة على إعداد بيان خطى للمفوضية الأوروبية".

وأفاد البيان الموجه إلى المفوضية بأن "قبرص تدخل حالة طوارئ فيما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين".

وأوضح الوزير أنه "تم رفض نحو 4000 طلب لجوء منذ يناير الماضى، وطالب الاتحاد الأوروبى بالمساعدة فى إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم فى القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التى لا تعترف بجمهورية قبرص".

واعترضت السلطات القبرصية الأربعاء قاربا قبالة ساحل الجزيرة الشرقى كان يقل 97 مهاجرا وفدوا من سوريا.