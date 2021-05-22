وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأى هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.
وشاركت فى التدريبات منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة (ف-15 إس أى، ف 15 سى، تايفون، تورنيدو)، وكذلك منظومات (الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكترونى، والتزود بالوقود)، ومن الجانب الأمريكى منظومات (ف 15، ف16، ف18، الأيواكس).
كما يبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتى، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام مناورات سراب الصحراء 3 بين القوات الجوية السعودية والأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.