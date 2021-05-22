اختتام مناورات سراب الصحراء 3 بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

جدة - نرمين السيد - اختتمت مناورات التمرين المشترك سراب الصحراء (3) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، والذى شهد عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدى للتهديدات الناشئة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأى هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

وشاركت فى التدريبات منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة (ف-15 إس أى، ف 15 سى، تايفون، تورنيدو)، وكذلك منظومات (الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكترونى، والتزود بالوقود)، ومن الجانب الأمريكى منظومات (ف 15، ف16، ف18، الأيواكس).

كما يبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتى، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.