إلهام شاهين ترد على هجوم حفل الزفاف ورحيل سمير غانم

بقدر حالة الشجن التي امتلأ بها قلوب كل محبي الفنان الراحل سمير غانم، كان حدة الهجوم على كل من يسرا وإلهام شاهين وغيرهم ممن حضروا جنازة الفنان الراحل صباح الجمعة، ثم حضروا حفلات زفاف في المساء.

ودفع هذا الأمر الجمهور للهجوم على يسرا وإلهام شاهين، اللتين كان لهما نصيب الأسد من الهجوم، لأنهما صديقتين مقربتين من الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، ولأنهما أيضا حضرا في الجنازة صباحا.

وظهرت يسرا وهي ترقص في حفل زفاف، مساء الجمعة، بفستان أحمر، مع المغني عمرو دياب، بينما جرى تداول صور لإلهام شاهين في حفل زفاف آخر، ضم أيضا مشاهير ومغنين.

وسألت دوت الخليج إلهام شاهين عن السبب الحقيقي وراء ظهورها في حفل الزفاف، فتحدثت عن تفاصيل مثيرة، فيما كان للفنانة يسرا رد فعل آخر على ما حدث.

إلهام ترد

ومن جانبها، علقت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـسكاي نيوز عربية، على هذه الانتقادات، قائلة: "الصور تم التقاطها قبل الوفاة بيومين في عشاء خاص مع بعض الأصدقاء في مطعم بالجونة وضيوفنا من دولة سوريا".

وتابعت: "لا أعلم لماذا تم تداول تلك الصور يوم الوفاة بالرغم من التقاطها من قبل، ولكن يمكن أن يكون هناك سبب تم تأخير تداولها بسببه".

وأضافت: "عدت إلى القاهرة على الفور بمجرد علمي بخبر الوفاة، كما أنني حضرت الجنازة و الدفنة، والفنان سمير فنان قدير وأسطورة عظيمة ترك حزن كبير في قلوبنا".

رد فعل

وأمام الهجوم الشرس والتعليقات اللاذعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت الفنانة يسرا إلى إغلاق هاتفها الشخصي، وعدم الرد على أي تليفونات، بعدما حظرت التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل "شربات لوز"، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، ناعية إياه، وذلك على إثر الهجوم والانتقادات التي طالتها في الساعات الماضية من رواد السوشال ميديا لارتدائها اللون الأسود في صباح يوم الجمعة خلال جنازة سمير غانم وبكائها عليه، وفي المساء ارتدت فستانا باللون الأحمر ورقصت رفقة عمرو دياب خلال حفل الزفاف.

"نيران صديقة"

ولم يكن الهجوم على الفنانات إلهام ويسرا من الجمهور على السوشال ميديا ولكنه كان أيضا من بعض زملائهم في الوسط الفني، فقد كتبت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح.. وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.