الجيش اليمنى يعلن صد هجوم للحوثيين غربى مأرب وتكبيدهم خسائر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التى تبثُ من عدن والرياض، نقلاً عن القوات المسلحة اليمنية، أن "الحوثيين شنوا هجوماً على أحد المواقع العسكرية فى جبهة المَشْجَح غربى مأرب، إلا أن الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلى موالٍ للجيش) أفشلوا الهجوم فى لحظاته الأولى وأجبروا المهاجمين على التراجع بعد قتل 8 منهم وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى فى العتاد".

وأضافت أن "طيران التحالف العربى استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين فى مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بقواتهم خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة فى جبهة المَشْجَح وآليتين فى جبهة الكَسّارة وقُتل عناصرها".

والخميس الماضى، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل 13 مسلحا من الحوثيين وجرح آخرين، خلال صد هجوم مماثل للجماعة فى جبهة المَشْجَح غرب مأرب، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع فى جبهة الكَسّارة، إثر معارك أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.