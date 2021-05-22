الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض الفطر الأسود فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الصحة فى مقاطعة دلهى (التى تشمل العاصمة)، ساتياندار جاين، قوله: "لقد تم تسجيل 197 حالة إصابة بمرض الفطر الأسود فى المدينة. وكان هذا العدد يتراوح بين 30 و50 حالة سنويا، أما الآن فازداد بشمكل ملحوظ".
وأفاد الوزير بأن هناك ثمانية أو تسعة مستشفيات خاصة وثلاثة مستشفيات حكومية تعالج المصابين بهذا المرض، مضيفا أن ثمة نقصا فى أدوية ضدها، ومنها مادة "أمفوتيريسين ب".
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