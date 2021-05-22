الملكة إليزابيث تتفقد حاملة طائرات بريطانية جديدة تحمل اسمها

وصعدت الملكة إليزابيث (95 عاما) على متن حاملة الطائرات (إتش.إم.إس كوين إليزابيث) فى بورتسموث بعد 7 سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب الذى توفى الشهر الماضى.
وستحمل السفينة، التى تزن 65 ألف طن، 8 مقاتلات بريطانية من طراز "إف-35 بى"، و10 طائرات "إف-35" أمريكية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.
وستقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتى دعم فى رحلتها التى ستقطع 26 ألف ميل بحرى على مدى 28 أسبوعا، لتنضم إلى المجموعة لاحقا، مدمرة أمريكية وفرقاطة من البحرية الهولندية.
وستبحر المجموعة فى بحر الصين الجنوبى، الذى تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة فى أجزاء منه، فى طريقها إلى بحر الفلبين، كما ستتوقف السفن فى الهند وسنغافورة.
وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن "هذا الانتشار سيساعد فى إبراز القوة الناعمة البريطانية مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون".
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