الخروج من «سنبلة البروتين» يفتح الباب للقضاء على السلالات المتحورة

■ 4194 وفاة بالهند خلال 24 ساعة

■ الصين تسجل 10 حالات إصابة جديدة

■ 15 إصابة من بين 60 ألفا شاركوا فـي تجمعات بريطانيا

■ مصر تستقبل أول دفعة مواد خام لتصنيع اللقاح

■ أوروبا تتفق على تفاصيل جواز سفر كورونا

عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

يفتح الكشف عن سنبلة البروتين الباب للقضاء على خطر السلالات المتحورة من فيروس كورونا والتي تنتشر بسرعة كبيرة وتحمل تغيرات تساعد الفيروس على الإفلات من الدفاعات المتمثلة في النظام المناعي، سواء تلك التي تتكون في الجسم بشكل طبيعي أو عن طريق الحصول على اللقاحات.

ونشر موقع “ميديكال إكسبريس” نقلًا عن دورية “ساينس” دراسة جديدة أجراها علماء في معهد “سكريبس” للأبحاث الأميركي، بالتعاون مع باحثين من ألمانيا وهولندا، حول تفاصيل أساسية تتعلق بكيفية قيام السلالات المتحورة من فيروس كورونا بعمليات الهروب من النظام المناعي.

ويسلط البحث الضوء أيضًا على أن العديد من هذه الطفرات تتجمع فيما يُعرف باسم “موقع ارتباط المستقبلات”، وهي سنبلة بروتين للفيروس، فيما لا تتأثر المواقع الأخرى بمجال ربط المستقبلات.

وأظهر الباحثون على وجه التحديد أن الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات، التي تستهدف منطقتين أخريين خارج موقع ارتباط المستقبلات، لم تتأثر إلى حد كبير بهذه الطفرات الثلاثة، بمعنى أن اللقاحات التي تستهدف الفيروس سنبلة بروتين (موقع ارتباط المستقبلات) يمكن أن تتغلب عليها طفرات فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت الهند تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ـ حتى صباح أمس ـ بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة مقارنة مع 24 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن تسعا من الحالات العشر الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 انخفاضا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وفي لندن أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن فحوصا اثبتت إصابة 15 شخصا فقط بكوفيد-19 من بين 60 ألفا شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.

وكانت حكومة بوريس جونسون سمحت بتسعة تجمعات كبرى بدون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في مايو، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجددا بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.

من جانب آخر استقبلت مصر أول دفعة من المواد الخام التي ستستخدم لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على التفاصيل النهائية لإطلاق جواز سفر كورونا والقوانين المتعلقة به، والذي سيتم إطلاقه آخر شهر يونيو القادم.