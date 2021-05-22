مجلس الأمن يدعو لاحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

أكدت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة، وخلفت الحرب التي استمرت 11 يوما أكثر من 250 قتيلا - الغالبية العظمى من الفلسطينيين - وألحقت دمارا واسع النطاق بقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

لكن مواجهات اندلعت مجدّداً بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب في تفجّر المواجهات بين حركة حماس وإسرائيل.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليلة الجمعة، بعد وساطة مصرية وضغط دولي، عقب هجمات صاروخية متبادلة على جانبي الحدود.