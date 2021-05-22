اشتباكات فى حى الشيخ جراح فى القدس بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، مساء اليوم السبت، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربى لحى الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحى.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية فى القدس، باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين فى الوقفة.
وحسب المصادر، شارك فى الوقفة إلى جانب أبناء حى الشيخ جراح، نشطاء سلام، رددوا هتافات منددة بحصار الحى وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالى هناك.
ودعا المشاركون بالوقفة إلى "وضع حد لاستفزازات المستوطنين الإسرائيليين، ورفع الحصار غير القانونى المتواصل على الحى منذ 14 يوما".
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