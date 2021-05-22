إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

تراجعت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى عتبة الـ125 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 218 وفاة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيلها 4717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5218 إصابة أمس، فيما تماثل 12633 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و188190 إصابة مؤكدة منها 125153 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة ضحايا في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا) و283744 حالة نشطة.