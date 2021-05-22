مجلس الأمن يدعو لاحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

جدة - نرمين السيد - ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة، وخلفت الحرب التى استمرت 11 يوما أكثر من 250 قتيلا - الغالبية العظمى من الفلسطينيين- وألحقت دمارا واسع النطاق بقطاع غزة الذى تحكمه حركة حماس.
لكن مواجهات اندلعت مجدّداً بين الجيش الإسرائيلى والفلسطينيين فى باحة المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة، عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب فى تفجّر المواجهات بين حركة حماس وإسرائيل.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليلة الجمعة، بعد وساطة مصرية وضغط دولى، عقب هجمات صاروخية متبادلة على جانبى الحدود.
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