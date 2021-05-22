عائشة موسى تتمسك بتقديم استقالتها من السيادة السودانى

جدة - نرمين السيد - وشددت موسى فى منبر وكالة السودان للأنباء "سونا" بعد ظهر اليوم، على أنها ما كان لها أن تستمر فى أداء تكليف مهامها وهى تشهد تفاقم معاناة فى كافة المجالات بدرجة فاقت حد الاحتمال.

وأشارت إلى أنها وزملائها حاولوا أن يعيدوا الأمور إلى صوابها إلا أن الأمر لم يسير كما كانوا يبغون.