جدة - نرمين السيد - وشددت موسى فى منبر وكالة السودان للأنباء "سونا" بعد ظهر اليوم، على أنها ما كان لها أن تستمر فى أداء تكليف مهامها وهى تشهد تفاقم معاناة فى كافة المجالات بدرجة فاقت حد الاحتمال.
وأشارت إلى أنها وزملائها حاولوا أن يعيدوا الأمور إلى صوابها إلا أن الأمر لم يسير كما كانوا يبغون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائشة موسى تتمسك بتقديم استقالتها من السيادة السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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