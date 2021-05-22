الملكة إليزابيث تتفقد حاملة الطائرات البريطانية الجديدة 

تفقدت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حاملة طائرات بريطانية جديدة تحمل اسمها، السبت، قبل أن تقود السفينة قافلة من سفن البحرية الملكية إلى المياه الآسيوية في أولى رحلاتها التشغيلية.

حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تبحر لأول مرة (بالفيديو)

وصعدت الملكة (95 عاما) على متن حاملة الطائرات (إتش.إم.إس كوين إليزابيث) في بورتسموث بعد 7 سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب الذي توفي الشهر الماضي.

وستحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، 8 مقاتلات بريطانية من طراز "إف-35 بي"، و10 طائرات "إف-35" أمريكية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.



وستقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم في رحلتها التي ستقطع 26 ألف ميل بحري على مدى 28 أسبوعا، لتنضم إلى المجموعة لاحقا، مدمرة أمريكية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفلبين، كما ستتوقف السفن في الهند وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "هذا الانتشار سيساعد في إبراز القوة الناعمة البريطانية مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون".