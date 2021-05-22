سر القبض على 4 أشخاص في مصر بحوزتهم ربع طن "دهون"

قضية غش غريبة كشفت أجهزة الأمن المصرية خيوطها في محافظة الجيزة، بعدما تمكنت من ضبط مرتكبيها الذين اتبعوا أسلوبا جديد في غش الأغذية يعتمد على إضافة دهون حيوانية مجهولة المصدر على المأكولات المغشوشة والفاسدة التي يقدمها مطعمهم لإضفاء نكهة اللحوم الطازجة عليها بالمخالفة للواقع، وفقا لما أكده مصدر أمني لموقع "دوت الخليج".

وحسب المصدر، فإن المتعارف عليه أن يتم ضبط لحوم أو أسماك فاسدة ولكن رجال الأمن تعجبوا حينما ضبطوا 4 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من الدهون الحيوانية مجهولة المصدر، مما جعلهم يشتبهون في الأمر.

وقال إنه خلال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر، تمكنت من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وبحوزتهما سيارة ملاكي محملة بـ175 كيلو غرام من الدهون الحيوانية، وكذلك تم ضبط شخصين آخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وبحوزتهما سيارة أجرة تاكسي محملة بـ150 كيلو غرام من الدهون الحيوانية.

وحسب المصدر، فإن رجال الأمن استجوبوا هؤلاء الأشخاص بعد الاشتباه في الأمر فاعترف الشخصان اللذين تم ضبطهما في البداية بأنهما حصلا على تلك الدهون من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للشخصين الذين تم ضبطهما لاحقا واللذين اعترفا بأنهما يمتلكان مطعما بدائرة مركز شرطة أوسيم، ويتم استخدام تلك اللحوم في المأكولات المقدمة بالمطعم.

وقد تم تحليل عينات من تلك الدهون، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات كما أنها مجهولة المصدر.

هذا وتمت إحالة المتهمين على النيابة والتحفظ على المضبوطات على ذمة القضية.