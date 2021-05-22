المغرب يدعو إسبانيا لفتح تحقيق فى ملابسات وصول زعيم البوليساريو إليها

جدة - نرمين السيد - دعت الخارجية المغربية، إسبانيا، اليوم السبت، إلى فتح تحقيق فى ملابسات وصول زعيم حركة استقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالى، إليها لتلقى العلاج الطبى وتفسير نتائجه للرباط، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال فؤاد يزوج المدير العام للشؤون السياسية فى الوزارة، إنه يتعين على إسبانيا توضيح "الظروف والملابسات والتواطؤات التى أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسبانى، بشكل احتيالى، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وأثار قرار إسبانيا استضافة زعيم البوليساريو دون إبلاغ الرباط وباستخدام ما يقول المغرب إنها وثائق سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار غضب الرباط التى تعتبر الصحراء الغربية جزءا من المغرب.

وتسعى الجبهة المدعومة من الجزائر إلى استقلال المنطقة وقالت العام الماضى إنها ستستأنف الكفاح المسلح الذى جرى تعليقه بسبب وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1991 لكن لم ترد أدلة كثيرة على نشوب قتال.

وفى ديسمبر، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية فى إطار اتفاق شمل أيضا تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ويواجه غالى استدعاء للمثول أمام القضاء الإسبانى فى قضية جرائم حرب مرفوعة ضده. لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه ممثلو الادعاء فى القضية للقبض عليه.

واستدعى المغرب سفيرته فى إسبانيا للتشاور الأسبوع الماضى وقالت السفيرة أمس الجمعة إن العلاقات بين البلدين ستزداد سوءا إذا غادر غالى إسبانيا دون محاكمة.