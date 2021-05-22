الاتحاد الأوروبى : يجب تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى، إن الحل السياسى بالتفاوض هو فقط ما سيمنح السلام للفلسطينيين والإسرائيليين. كما دعا مجلس الأمن الدولى إلى احترام وقف إطلاق النار فى غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. ودخلت هدنة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلى، فى الثانية من صباح الجمعة، وذلك بمبادرة مصرية، بعد 11 يوما من القتال.

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