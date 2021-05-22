”ديلي ميل” البريطانية: فيروس كورونا يصل إلى أعلى قمة في العالم 

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن هناك تقارير تؤكد أن عشرات المتسلقين والموظفين في جبل إيفرست ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد تفشي الفيروس في أعلى قمة في العالم.
وقال لوكاس فورتينباخ وهو خبير في التسلق من النمسا للصحيفة، إنه "يمكن أن يكون هناك نحو 200 إصابة بفيروس كورونا في معسكر قاعدة إيفرست الجنوبية في نيبال".
وأضاف فورتينباخ وهو المرشد البارز الوحيد الذي أوقف رحلته الاستكشافية إلى قمة إيفرست بسبب مخاوف من الفيروس، أن "أحد مرشديه الأجانب وستة من أفراد شعب الشيربا النيبالي ثبتت إصابتهم بالفيروس".
ومع ذلك، نفى المسؤولون النيباليون هذا الأمر، وأصروا على عدم تفشي الفيروس في الموقع الذي يوجد فيه حاليا حوالي 1500 شخص، وبدلا من ذلك ألقوا باللوم على أمراض أخرى مثل داء المرتفعات لتكذيب أخبار تفشي وباء كورونا في قمة إيفرست.
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