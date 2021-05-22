تفاصيل الايجاز الحكومي حول انقطاع الكهرباء عن الاردن

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، انه ومنذ انقطاع التيّار الكهربائي كان شغلنا الشّاغل أن لا يكون لانقطاعه أيّ تداعيات أو آثار على عمل القطاعات والمرافق الحيويّة، خصوصاً المستشفيات، في ظلّ هذا الظرف الوبائي الدّقيق، ووجود أهل وأحبّاء لنا يتلقّون العلاج فيها.

وأضاف دودين، خلال الإيجاز الصحفي في دار رئاسة الوزراء للحديث عن حيثيات انقطاع التيار الكهربائي، مساء اليوم الجمعة، إننا "آثرنا عقد هذا الإيجاز الصحفي، في هذا الوقت المتأخر، للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة، وبعد أن تأكّدنا من عودة التيّار الكهربائي إلى جميع مناطق المملكة".

واشار الى ان هذا اختبار مر به الوطن بأكمله، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، في ظلّ جائحة كورونا، ومع وجود مسيرات جماهيريّة كبيرة في كلّ المحافظات، للتعبير عن حالة التضامن مع الاهل والاشقاء في فلسطين الحبيبة ودعم صمودهم.

وبين انه وفي خضم هذه التحديات، عملت مؤسّسات الدّولة الأردنيّة المعنيّة بشكل فاعل ومؤثّر، وأدّت واجبها على خير ما يُرام، وفق حالة من التناغم والتّنسيق والتعاون الذي يجسّد عراقة الإدارة الأردنيّة، وقدرتها على مواجهة جميع التحدّيات.

وثمن تعاون المواطنين وتفهمهم وانه من خلال هذا الإيجاز وضع الجميع بصورة انقطاع التيّار الكهربائي عن غالبيّة محافظات المملكة.

وتطرق إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بادر فور ورود المعلومات الأوليّة حول انقطاع التيّار الكهربائي بزيارة غرفة العمليّات في شركة الكهرباء الوطنيّة، للوقوف على ما حدث، والتأكّد من أنّ العمل يتمّ بشكل مكثّف وحثيث لمعالجة الأمر بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على الأرواح وعلى السّلامة العامّة للمواطنين.

وأضاف، ان الدكتور الخصاونة عقد اجتماعاً طارئاً في وزارة الداخلية للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان ديمومة عمل مختلف القطاعات، ثم عاد إلى شركة الكهرباء الوطنية لمتابعة عمليات إعادة تشغيل النظام الكهربائي ولحين التأكد من إعادة التيار الكهربائي في جميع مناطق المملكة وفي المرافق كافة.

وزاد بان رئيس الوزراء، ترأّس اجتماعاً في رئاسة الوزراء، مع عدد من الوزراء المعنيين للتوجيه للقيام بكلّ ما يتوجّب؛ لضمان سيرورة عمل جميع مؤسّسات الوطن بكفاءة وجاهزيّة عالية.

بدورها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إنه حدث ظهر هذا اليوم الجمعة خلل كهربائي فني طارئ على خط الربط الكهربائي الأردني المصري نجم عنه فصولات في شبكة الضغط العالي ومحطات التوليد ما أدى الى انقطاع شامل في التيار الكهربائي في مختلف انحاء المملكة عند الساعة الواحدة و18 دقيقة.

وأضافت، أنه وفور حدوث الخلل تحرّكت فرق كوادر شركة الكهرباء الوطنيّة من خلال مركز المراقبة والتحكّم التابع للشركة للتعامل فوراً مع الخلل والعمل على إعادة تشغيل النظام الكهربائي وايصال التيار الكهربائي تدريجياً وفق المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة العامة.

وأشارت زواتي إلى أن العودة التدريجية للتيار الكهربائي بدأت ابتداء من الساعة الثالثة عصراً وتم إعادة التيار لكامل أنحاء المملكة عند الساعة السادسة والربع مساء وبذلك عاد الاستقرار للنظام الكهربائي.

ونوهت إلى أنه مثل هذا الانقطاع الذي شهدناه اليوم يحصل على أي نظام كهربائي في العالم، الا أنّه وبجهود كوادرنا الوطنية وبتعاونها تم إعادة التيار الكهربائي وخلال وقت قياسي إلى مختلف انحاء المملكة.

بدوره، أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة، أن الأسباب الفنيّة الحقيقية التفصيليّة لأسباب الانقطاع الشامل تحتاج إلى بحث تفصيلي معمّق.

وقال الرواشدة خلال الإيجاز الصحفي في دار رئاسة الوزراء للحديث عن حيثيات انقطاع التيار الكهربائي، إن ما حدث اليوم يحدث في كلّ أنظمة الكهرباء العالميّة، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من إعادة تشغيل النظام الكهربائي في وقت قياسي.

وشدد بالقول" على أن نظامنا الكهربائي آمن ومستقرّ".