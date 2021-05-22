فيديو.. ثوران بركان فى الكونغو ورواندا تغلق الحدود

جدة - نرمين السيد - وقال كونستانت نديما، الحاكم العسكرى لشمال كيفو، وهى مقاطعة توجد فى شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، ثوران بركان نيراغونغو، لافتا إلى أن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.
وقال الحاكم العسكرى، فى بيان متلفز، اليوم السبت إن "بركان نيراغونغو ثار، وسيتم نقل السكان المدنيين إلى مناطق آمنة".
من جهتها، أعلنت رواندا، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام محلية، إغلاق الحدود مع الكونغو فى أعقاب ثوران بركان نيراغونغو.
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