توقيف 200 شخص خلال مظاهرات محظورة فى برلين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة Der Tagesspiel أن نصف المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تم توقيفهم بسبب انتهاكهم للاحتياطات الصحية، حسبما أفادت قناة "روسييا اليوم".

ووردت سابقا تقارير بأن السلطات الأمنية والقضائية حظرت إجراء مظاهرات احتجاجية فى وسط برلين، بما فيها تجمع لمناهضى قيود "كوفيد-19" كان منظموه يخططون لإجرائه قرب بوابة براندنبورغ الشهيرة، بمشاركة 16 ألف شخص.