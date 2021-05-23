زعيم كوريا الشمالية يحظر تسريحات شعر موليت والجينز الضيق

جدة - نرمين السيد - حظر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قصة شعر "موليت" وغيرها من القصات غير الاشتراكية بالإضافة إلى حظر سراويل الجينز الضيقة خشية "أن تؤدى الموضة إلى حوافز رأسمالية بين الشباب".





وكتبت صحيفة "رودونج سينمون" الحكومية فى كوريا الشمالية: "يجب أن نكون حذرين حتى من أدنى علامة على نمط الحياة الرأسمالية وأن نكافح للتخلص منها".

وإلى جانب قصة شعر "موليت"، تم حظر أنماط أخرى، مثل الشعر المسنن أو المصبوغ، بينما لم يسمح للمواطنين سوى بـ15 قصة مناسبة.

كما لا يسمح للكوريين الشماليين بارتداء الجينز الممزق أو الحصول على ثقوب فى الأنف أو الأذن أو ارتداء قمصان عليها شعارات، حسبما أفادت صحيفة "إكسبرس".

وكتبت الصحيفة الحكومية الكورية الشمالية: "يعلمنا التاريخ درسا حاسما مفاده أن بلدا يمكن أن يصبح ضعيفا وينهار فى نهاية المطاف مثل جدار رطب بغض النظر عن قوته الاقتصادية والدفاعية إذا لم نتمسك بأسلوب حياتنا".

وحظرت كوريا الشمالية رموز الثقافة الأجنبية فى البلاد للحفاظ على جاذبيتها، كما استمر المسؤولون فى قمع موسيقى البوب، وخاصة تلك التى نشأت فى كوريا الجنوبية وأصبحت مشهورة عالميا.

وعام 2018، وعد كيم بـ"سحق الثقافة البرجوازية الرجعية"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقال بعض الهاربين من كوريا الشمالية إن الاستماع إلى موسيقى البوب الكورية وغيرها من الموسيقى الأجنبية ساعدهم فى تغيير رأيهم بشأن العالم خارج بلدهم المعزول.

ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2019 شملت 200 منشق أن الغالبية العظمى منهم قد استمعوا إلى الموسيقى الأجنبية وشاهدوا التلفزيون والأفلام الأجنبية قبل أن يقرروا القيام بالرحلة الصعبة لمغادرة البلاد.

ومن المعروف أن الشرطة تداهم منازل الأشخاص بحثا عن هذه المواد غير المشروعة، مما قد يؤدى إلى عقوبة السجن.