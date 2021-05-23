الكويت.. رقم غير مسبوق لمرشح المعارضة في انتخابات تكميلية

حقق مرشح المعارضة الكويتية عبيد الوسمي فوزا كاسحا في الانتخابات التكميلية للدائرة الخامسة، إذ حصد الوسمي طبقا للنتائج شبه النهائية 44 ألف صوت، وهو رقم غير مسبوق بتاريخ الانتخابات الكويتية، إذ يشكل 93٪؜ من إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، بينما حصل الـ 14 مرشحا الآخرين على 7٪؜ من إجمالي الأصوات.

أتت هذه الانتخابات بعد خلو مقعد عضو المعارضة بدر الداهوم عقب إبطال المحكمة الدستورية عضويته طبقا لقانون يحرم من أدين بتهمة الإساءة لأمير البلاد من حق الترشح للانتخابات.

وطعن الداهوم في الحكم أمام محكمة التمييز التي كانت قد مكنته من الترشح في الانتخابات الأخيرة.

فوز الوسمي سوف يعزز، برأي المراقبين، قدرة المعارضة لمواجهة الحكومة والتي تأزمت العلاقة معها بشكل كبير بعد إبطال عضوية الداهوم وبعد تصويت الحكومة ومؤيديها لتحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات لقرابة العامين، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة تنقيحا للدستور وإبطالا لأهم أداة رقابة برلمانية على أعمال الحكومة، الأمر الذي جعل المعارضين يعطلون جلسات المجلس منذ نهاية شهر مارس، مطالبين بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب.

وتواجه الحكومة الأحد استجوابات لثلاث وزراء في جلسة خاصة، يرى المراقبون أنها محاولة من بعض أطياف المعارضة لحجب الثقة عن أكبر عدد من الوزراء وذلك بهدف إسقاط الحكومة.

و قد كانت نسبة الإقبال في هذه الانتخابات التكميلية 28.4٪؜ من Yجمالي عدد الناخبين في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 166 ألف صوت .