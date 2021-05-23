كورونا فى فرنسا .. استقرار الإصابات رغم تخفيف الإجراءات

جدة - نرمين السيد - استقر متوسط الإصابات الجديدة بكورونا فى فرنسا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالى، السبت، انخفاضا من الذروة التى تجاوزت 42 ألف إصابة فى منتصف أبريل.





وبدأت فرنسا فى تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو الجارى وتأمل فى رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو القادم. وبدأت المقاهى والمطاعم فى تقديم خدماتها فى الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

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