البرازيل تسجل أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن "عدد الحالات المؤكدة ارتفع بمقدار 76.490 ويبلغ العدد الإجمالى 16 مليونا و47439 إصابة بالفيروس. وأضافت، أن "إجمالى عدد الوفيات فى البلاد بلغ 448.208 حالة وفاة". وتأتى البرازيل فى المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

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