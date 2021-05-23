فرقة مانسكين الإيطالية تفوز بجائزة يوروفيجن للأغنية

فازت فرقة "مانسكين" الإيطالية لموسيقى الروك بجائزة "يوروفيجن" للأغنية مساء السبت في الحفل الذي استضافته هولندا مؤخرا، بعد إلغاء المسابقة العام الماضي بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وتفوقت إيطاليا على كل من سويسرا وفرنسا، واكتسحت التصويت الشعبي الذي يمنح نصف النقاط، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت فكتوريا دي إنجليز، عضو الفرقة الإيطالية الفائزة في مؤتمر صحفي، إن الفوز دفعة مهمة لإيطاليا، التي تعتبر إحدى أشد الدول تضررا من وباء كوفيد-19.

وأضافت دي إنجليز، العضو في فرقة مانسكين، قائلة "هذه رسالة أمل بعد هذا العام الصعب".

وحضر عدد محدود يبلغ 3500 فرد الحفل، الذي استضافته مدينة روتردام، بعد الخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا.