أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة لقوى العدوان في الجوف

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إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة لقوى العدوان في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لقوى العدوان السعودي في محافظة الجوف. إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة لقوى العدوان في الجوفأسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لقوى العدوان السعودي في محافظة الجوف. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان. وذكر أن عملية إسقاط الطائرة، نفذت بصاروخ أرض جو لم يُكشف عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف. وجدد متحدث القوات المسلحة التأكيد على أن أجواء اليمن ليست للنزهة.

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