إيران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووية مع وكالة الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان الإيرانى، محمد باقر قالبياف، اليوم الأحد، أن "اتفاق المراقبة النووية الذى يمتد لثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهى اعتبارًا من أمس السبت".





وحسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية فى إيران، قال باقر قاليباف، إنه "اعتبارًا من 22 مايو، وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التى تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت فى وقت سابق أنها تجرى محادثات مع طهران بشأن سبل المضى فى اتفاق المراقبة الدولية للنوى الإيرانى قدمًا.

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