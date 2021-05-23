مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وشرطة الاحتلال تعتدى على المصلين

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، قام عشرات من عناصر الشرطة ووحدة التدخل السريع باقتحام ساحات المسجد الأقصى وعمدوا على إبعاد الفلسطينيين عن ساحة المصلى القبلى ومسار اقتحامات المستوطنين، وعقب ذلك، قامت مجموعات من المستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، بتأدية طقوس تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

كما منعت قوات الاحتلال المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت فى هويات المصلين الداخلين إليه.