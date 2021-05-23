كورونا يتخطى 166.4 مليون إصابة و3.44 مليون وفاة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 166.4 مليون إصابة، فى حين تخطت الوفيات 3.4 مليون حالة مؤكدة.





وذكرت البيانات أن إجمالى الإصابات وصل إلى 166.438.36 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.449.399 حالة. وما تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا. كذلك، جاءت الولايات المتحدة فى صدارة الدول من حيث عدد الوفيات، تلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

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