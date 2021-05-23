جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم معارض للانقلاب

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول باتحاد المعلمين فى ميانمار، اليوم الأحد، عن أن "الجيش علق عمل 125 ألف معلم، لانضمامهم إلى حركة عصيان مدنى تعارض الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد فى فبراير".





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، جاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسى الجديد الذى يقاطعه بعض المعلمين والآباء فى إطار الحملة التى أصابت البلاد بالشلل. وقال المسؤول باتحاد المعلمين، والذى طلب عدم نشر اسمه، أن الجيش البورمى علق عمل 125.900 معلم، اعتبارًا من السبت، وذلك من بين 430 ألف معلم فى ميانمار وفقًا لأحدث بيانات. ولفتت "رويترز" إلى أن المسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكرى بالتحريض على العصيان.

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