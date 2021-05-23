مهرجان يهودي عربي في تل أبيب يدعو إلى ”التعايش والسلام”

انطلقت مساء أمس السبت، مسيرة يهودية عربية من ميدان رابين في تل أبيب، داعية إلى "اتفاقية سلام إسرائيلية - فلسطينية"، وفق هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأشارت "مكان" إلى أن المتظاهرين أطلقوا هتافات تدعو الحكومة إلى "عدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار، وإنما العمل على إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية".

كما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "الآلاف تظاهروا في وسط تل أبيب، مطالبين بالتعايش اليهودي والعربي، وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، لافتة إلى أن هذه المظاهرة جاءت في أعقاب الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وكشفت "تايمز أوف إسرائيل" أن "المتظاهرين هتفوا "هذه كل بيوتنا"، و"نقف معا بدون كراهية وبدون خوف"، و"الجواب لليمين هو إسرائيل وفلسطين"، وسار المتظاهرون من ميدان رابين في تل أبيب إلى ساحة مسرح "هبيما"، حيث استمع الحشد إلى خطب من اثنين من منظمي المظاهرة، إيتمار أفنيري وسالي عابد، وكذلك المؤلف ديفيد غروسمان، وزعيم القائمة المشتركة، أيمن عودة.

ويقام في ميدان "هبيما" مهرجان يلقي خلاله أدباء وسياسيون من اليسار كلماتهم يدعون فيها إلى "السعي لإحلال السلام مع الفلسطينيين".