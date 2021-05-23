مصرع 5 أشخاص في صدم سيارة لحشد في الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن سيارة صدمت حشدا من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل خمسة.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام في داليان أن سيارة سوداء صدمت حشدا من الناس كان يعبرون شارعا، ثم فرت من مكان الحادث.

وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج في المستشفيات.

وقالت شينخوا إنه تم القبض على السائق، ولقبه ليو، وثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأضافت أن السلطات تجري مزيدا من التحقيقات.