مقتل 8 من ميليشيا الحوثى غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قالت مصادر يمنية، أن وحدات من الجيش اليمنى أفشلت هجومًا حوثيًا على أحد المواقع العسكرية فى جبهة المشجح، مما أدى إلى مقتل 8 عناصر من الميليشيا إلى جانب خسائر أخرى فى العتاد.

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