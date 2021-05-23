رئيس البرلمان الإيرانى: اتفاق التفتيش مع وكالة الطاقة لن يتم تمديده

جدة - نرمين السيد - وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسى توجه إلى طهران فى فبراير الماضى، فى محاولة لإيجاد حل قبل سريان قانون جديد يحد من عمليات تفتيش محققيه، وفى نهاية زيارته أعلن عن تسوية "ثنائية فنية" لمدة ثلاثة أشهر.
والتزمت إيران حينها بشكل خاص بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع البيانات من الكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى إذا تم رفع العقوبات الأمريكية المالية والنفطية التى أعاد دونالد ترامب فرضها، بهدف إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى.
بينما لم تثمر بعد المفاوضات التى بدأت فى بداية أبريل الماضى فى فيينا عن أى نجاح يذكر، وسط تقارير عن خلافات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة، لذا كانت الوكالة الدولية للطاقة تعول على تمديد الوضع الراهن فيما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من المحادثات بين القوى العظمى.
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