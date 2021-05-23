ألمانيا تسجل 6714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن ألمانيا سجلت 6714 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و648958.

ووفقا للبيانات زادت الوفيات 82 وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 87380.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.