"لجنة الزمالك الجديدة".. جدل واسع وأولويات "لا تنتظر"

أثار قرار وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، حالة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي لا سيما بين جمهور الزمالك، بعدما أعلن رسميًا تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي العريق برئاسة حسين لبيب، حتى إجراء انتخابات في سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة من قبل أشرف صبحي في نوفمبر الماضي بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قد أقدمت على الاستقالة بناء على حكم قضائي ببطلان لائحة نادي الزمالك التي وضعها الرئيس الأسبق للبيت الأبيض مرتضى منصور.

ويترأس حسين لبيب المجلس المؤقت للنادي الأبيض، بينما اختير محمد الأتربي نائبا، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد أعضاء لمجلس الإدارة.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لا تتدخل في شؤون الأندية إلّا بسند قانوني يتطلب ذلك بما أنها الجهة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن قراره بتجميد مجلس منصور جاء لأن وزارته جهة تنفيذ فقط وبناء عليه تم حل المجلس وإسناد المهمة للجنة مؤقتة من القضاة وفقا للائحة.

و بشأن تعيين مجلس جديد يؤكد وزير الشباب والرياضة انفراد "دوت الخليج" في 20 مايو الجاري، بأن القرار جاء بعدما الطعن على لائحة الزمالك من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والحكم ببطلانها من لجنة التسوية، و من ثم توجب على وزارة الرياضة تطبيق اللائحة الاسترشادية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة مهام القلعة البيضاء، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة مطلع سبتمبر المقبل.

تعليق أول

ويعلق هاني برزي عضو المجلس المؤقت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "كنا على علم بقرار وزير الشباب والرياضة، وبالفعل اجتمعنا كمجموعة للبحث و التشاور في كافة الأمور التي تخص نادي الزمالك و ترتيب العمل في المرحلة المقبلة، ننتظر تسلم النادي بشكل رسمي لعقد اجتماع مجلس إدارة ومن ثم البدء في مهام عملنا".

و يكمل: "وضعنا تصورا لحلول لأزمة نادي الزمالك وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، المجلس يضم عددا من الأعضاء المحترمين المعروفين بعشق الزمالك، وسنعمل على حل كافة أزمات النادي في الفترة المقبلة".

و يردف برزي: "رتبنا أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ندرك صعوبة المهمة لكننا سنعمل على إدارة الزمالك بشكل صحيح وحل كافة الأزمات حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة و تسليمه إلى مجلس منتخب".

ويعدد البرزي بشأن المشروعات التي بدأت اللجنة السابقة في تنفيذها مثل شركة كرة القدم و كذلك ستاد الزمالك ويضيف: "لن نهدم ما قدمته اللجنة المؤقتة، لسنا ممن يهدم إنجازات السابقين لنقول "نحن مجلس إدارة قوي ومتواجد"، سنعمل على تكملة ما بدأته اللجنة السابقة، وسنضيف له بكل تأكيد".

تحديات كبيرة

ويعلق الناقد الرياضي محمد زكي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "قرار وزير الرياضة جاء بناء على حكم لجنة التسوية ببطلان لائحة الزمالك، ومن ثم العمل باللائحة الاسترشادية وتعيين مجلس مؤقت، كان من الممكن أن تبقى اللجنة المؤقتة كما هي مع إضافة عدد من الأعضاء، لكن الوزير فضل تشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب".

ويكمل الناقد الرياضي: " وزير الشباب والرياضة حرص على التأكيد على تنظيم انتخابات لمجلس إدارة نادي الزمالك، وأن المجلس الجديد سيبقى في مهمته لمدة خمسة أشهر فقط حتى تسلم مجلس إدارة منتخب مهام القلعة البيضاء في نوفمبر المقبل".

وبشأن مدى تأثير قرار وزير الرياضة على فريق كرة القدم بالزمالك يعلق زكي: "لاعبو الزمالك أجمعوا فيما بينهم على أن اللجنة المؤقتة السابقة لم يكن بها أي أمل لإنهاء الأزمات المالية، وهم في انتظار المجلس الجديد لحل أزماتهم، لا سيما، أن هناك أعضاء من المجلس الجديد تحدثوا مع عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول، وفريق كرة اليد لسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة".

ويضيف زكي: "أرى أن تعيين لجان لإدارة النادي ما هي إلّا "مسكنات" للرأي العام الزملكاوي، لا ينجح أي نادي دون مجلس إدارة منتخب لمدة أربعة أعوام، و بشكل عام أرى أن نسبة نجاح تلك اللجنة 50 بالمائة لأن بها عدد من رجال الأعمال، ولا سيما رئيس بنك مصر محمد الأتربي، و من الوارد أن يضخ أموالا لنادي الزمالك على المدى القصير، وأتوقع أن يتم حل الأزمة المالية بشكل جزئي".