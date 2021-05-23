غدًا.. مدير الطاقة الذرية يعقد مؤتمرًا حول نتائج مراقبة منشآت إيران

جدة - نرمين السيد - يعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأحد، للإدلاء بتقريره حول مراقبة البرنامج النووى الإيرانى، وذلك تزامنًا مع انتهاء مدة الاتفاق الفنى الذى جرى توقيعه فى فبراير الماضى، لتخفيف القيود التى فرضتها طهران.





وفى بيان لها، أمس السبت، قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن "المدير العام رافاييل جروسى سيطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى جمهورية إيران الإسلامية".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، يتحدث مدير الوكالة الدولية للطاقة بعد ظهر الأحد فى مقر المنظمة فى فيينا، ولم يحدد الوقت الدقيق لذلك، لافتة إلى تصريحات الوكالة بشأن "مشاورات جارية مع إيران حول هذا الموضوع".

وكان جروسى توجه إلى طهران فى فبراير الماضى، فى محاولة لإيجاد حل قبل سريان قانون جديد يحد من عمليات تفتيش محققيه، وفى نهاية زيارته أعلن عن تسوية "ثنائية فنية" لمدة ثلاثة أشهر.

والتزمت إيران حينها بشكل خاص بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع البيانات من الكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى إذا تم رفع العقوبات الأمريكية المالية والنفطية التى أعاد دونالد ترامب فرضها، بهدف إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى.

بينما لم تثمر بعد المفاوضات التى بدأت فى بداية أبريل الماضى فى فيينا عن أى نجاح يذكر، وسط تقارير عن خلافات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة، لذا كانت الوكالة الدولية للطاقة تعول على تمديد الوضع الراهن فى ما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من المحادثات بين القوى العظمى.