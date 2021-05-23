عاجل..مستشار الأمن القومى العراقى يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان مقتضب لمستشارية الأمن القومى العراقى ورد لوكالة "شفق نيوز"، أن الأعرجى يتوجه إلى رام الله فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها الرئيس الفلسطينى، محمود عباس.

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